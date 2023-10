Calcio, Serie A femminile 2023/2024: la Juventus domina contro la Sampdoria, vittoria in extremis per il Milan

È proseguita oggi la seconda giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Dopo il match di ieri tra Roma e Como, vinto dalle giallorosse per 4-1, si sono disputati in queste ultime ore altri tre incontri (l’ultimo match del turno, ovvero Inter-Fiorentina, si giocherà invece domani alle 18:00): andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nella prima sfida odierna (calcio d’inizio alle 12:30) è arrivata la vittoria in extremis per 1-0 del Milan a Napoli. A decidere il match allo stadio Giuseppe Piccolo è stata una rete al 96′ della subentrata Emelyne Laurent, brava a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto per superare Bacic con un tiro sotto la traversa. Grazie a questo successo le rossonere hanno conquistato i primi tre punti in questo campionato e si sono così portate in quarta posizione. Dall’altra parte, invece, con questa sconfitta il Napoli non è riuscito a ottenere il primo punto ed è dunque rimasto in ultima posizione.

Alle 14:30 si è poi giocata la partita Sassuolo-Pomigliano, che è terminata con un pareggio per 1-1. Allo stadio Enzo Ricci è stata la squadra campana a passare in vantaggio con la rete di Aryana Harvey al 54′, ma appena cinque minuti dopo è arrivata la rete del definitivo 1-1 di Daniela Sabatino. Con questo pareggio entrambe le squadre hanno conquistato il primo punto nell’attuale Serie A e sono salite in settima posizione.

Nell’ultimo incontro di giornata la Juventus ha sconfitto nettamente la Sampdoria per 4-1. Le bianconere sono andate in vantaggio al 21′ con Maelle Garbino, ma sono state raggiunte a inizio secondo tempo per via del rigore trasformato da Taty (al 51′) dopo un fallo di Peyraud Magnin. Nonostante il gol subito, la Juventus non si è però fatta prendere dalla paura e tra il 63′ e 66′ si è portata avanti di due grazie alle reti di Lineth Beerensteyn e Cristiana Girelli, prima di dover fare i conti con l’espulsione di Sara Bjork Gunnarsdottir per doppia ammonizione. Nei minuti finali la Sampdoria non è riuscita a fare male nonostante la superiorità numerica, mentre le bianconere hanno colpito ancora con la rete di Beerensteyn al 77′, che ha messo la parola fine sul match. Con questo risultato la Juventus ha raggiunto la Roma in vetta alla classifica dopo due giornate. Le blucerchiate, invece, sono rimaste ultime con zero punti insieme al Napoli.

Photo LiveMedia/Cinzia Camela