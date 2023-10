Calcio, Serie A: Dybala incanta, Lukaku e Pellegrini segnano. La Roma vince 2-0 contro il Frosinone

In Serie A si è giocato anche questa sera, domenica 1° ottobre, a partire dalle ore 20.45. La Roma di José Mourinho, all’Olimpico, ha accolto il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ad avere la meglio sono stati proprio i giallorossi in grado di imporsi per 2-0. Decisive le reti di Lukaku prima e Pellegrini poi, entrambe nate da grandissimi palloni serviti da Dybala. Ma ecco di seguito dunque, il racconto del match odierno.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI ROMA-FROSINONE

IL PRIMO TEMPO

Al 7′ direttamente da calcio d’angolo, Dybala, impegna Turati che deve smanacciare sempre in corner. Minuto 19: Cuni lanciato verso la porta salta Rui Patricio, la porta è sguarnita e calcia seppur da posizione laterale. Esterno della rete. Al 21esimo vantaggio Roma: Dybala di prima imbuca per Lukaku che si presenta davanti al portiere frusinate, dopo aver superato diversi uomini, e non sbaglia. 1-0 per i giallorossi. Minuto 29: ancora Lukaku si libera in area e di sinistro scarica un tiro potentissimo respinto da Turati efficacemente questa volta. Al 33esimo Baez calcia da posizione defilata e impegna i guantoni di Rui Patricio.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa a partire forte è sempre la Roma. Al 58esimo Dybala si presenta in area e arriva sul fondo: crossa al centro e, per fortuna del Frosinone, trova Monterisi che mette in angolo. Poi la partita vive di sprazzi e non esalta. Al 79esimo ancora un Dybala scatenato serve Bove che però calcia alto. Minuto 83′: arriva il secondo gol della Roma. Dybala da posizione defilata batte un calcio di punizione: sfera servita in mezzo e tiro al volo di Pellegrini sul secondo palo che batte Turati. 2-0 per gli uomini di Mourinho.

Foto: LaPresse