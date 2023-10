Calcio, Qualificazioni Europei 2024: i convocati dell’Italia. Luciano Spalletti chiama Udogie, torna Kean

Nuova pausa per le Nazionali: altra doppia sfida per l‘Italia per andare a caccia della qualificazione diretta agli Europei di calcio del 2024. Gli azzurri se la vedranno il 14 ottobre a Bari con Malta, mentre il 17 trasferta londinese a Wembley con l’Inghilterra.

Per i due appuntamenti Luciano Spalletti ha confermato più o meno la rosa vista a settembre con un paio di cambi: prima chiamata per Destiny Udogie, terzino del Tottenham fino ad ora impiegato solo con le nazionali minori. Spazio anche a Moise Kean e Giacomo Bonaventura che tornano a vestire l’azzurro dopo anni.

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Foto: Lapresse