Calcio in tv oggi (venerdì 27 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Dopo le giornate europee, i campionati tornano protagonisti. I Big 5 tornano subito in scena già dal venerdì, con un weekend lungo che promette di regalare parecchie emozioni in giro per il Vecchio Continente.

La decima giornata di Serie A comincia quest’oggi con Genoa-Salernitana. Sfida per le zone basse di classifica, con i granata che cercano la prima vittoria stagionale dopo i buoni segnali lanciati dal primo match con Filippo Inzaghi al timone ed i Grifoni che vengono da due sconfitte consecutive. Spazio anche per la Serie B con Cittadella-Cremonese.

La Premier League vedrà subito il Tottenham primo in classifica che affronterà il Crystal Palace, fermo a metà classifica. In Spagna sarà il turno della sorpresa Girona, uno dei migliori attacchi d’Europa, che ospita il Celta Vigo terzultimo in classifica, mentre in Francia il Nizza secondo affronterà il Clermont penultimo. Saranno invece Bochum e Mainz ad inaugurare la nona giornata di Bundesliga.

CALCIO IN TV OGGI 27 OTTOBRE

20.30 Cittadella-Cremonese – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

20.30 Bochum-Mainz – Bundesliga – nessuna diretta tv

20.45 Genoa-Salernitana – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

21.00 Crystal Palace-Tottenham – diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 4K, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Girona-Celta Vigo – Liga Spagnola – diretta streaming su DAZN

21.00 Clermont-Nizza – Ligue 1 – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

Foto: LaPresse