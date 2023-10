Calcio in tv oggi (venerdì 20 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, il calcio internazionale nei confini per i campionati. Niente Serie A quest’oggi, ma in Italia si riprende comunque a giocare con Serie B e Serie C. La seconda serie vedrà protagoniste la capolista Parma contro il Como nell’anticipo della decima giornata di campionato.

Altre sei partite di Serie C previste quest’oggi. Quattro partite del girone A, con la Triestina terza in classifica che accoglierà il Vicenza, e due partite del girone C con due match da metà classifica tra AZ Picerno-Messina e Monopoli-Virtus Francavilla.

Riprendono però tre dei grandi campionati europei. Alle 20.30 il Borussia Dortmund sfiderà il Werder Brema in Bundesliga, mentre alle 21.00 riprenderanno sia Liga Spagnola che Ligue 1: le partite a cui è stato affidato questo compito sono Osasuna-Granada e Le Havre-Lens.

CALCIO IN TV OGGI 20 OTTOBRE

20.30 Borussia Dortmund-Werder Brema – Bundesliga – nessuna copertura tv o streaming

20.30 Parma-Como – Serie B – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

20.45 Atalanta U23-Legnago – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su SkyGo e NOW

20.45 Trento-Pro Sesto – Serie C – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su SkyGo e NOW

20.45 Triestina-Vicenza – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo e NOW

20.45 Virtus Verona-Fiorenzuola – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su SkyGo e NOW

20.45 AZ Picerno-Messina – Serie C – diretta tv su Sky Sport 257, streaming su SkyGo e NOW

20.45 Monopoli-Francavilla – Serie C – diretta tv su Sky Sport 256, streaming su SkyGo e NOW

21.00 Roterham-Ipswich Town – Championship – streaming su DAZN

21.00 Osasuna-Granada – Liga Spagnola – diretta tv su Sky Zona DAZN per i possessori di abbonamenti Sky Sport e DAZN in contemporanea, streaming su DAZN

21.00 Le Havre-Lens – Ligue 1 – nessuna copertura tv o streaming

Foto: LaPresse