Calcio in tv oggi (sabato 28 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Ci attende un sabato 28 ottobre davvero ricco per quanto riguarda il calcio in tv. I campionati europei e non tornano protagonisti e i match saranno davvero numerosi. La Serie A vedrà in campo Sassuolo-Bologna, Lecce-Torino e Juventus-Hellas Verona, mentre non mancheranno Premier League, Liga con il Clasico, quindi Bundesliga, Eredivisie, Serie B, Serie C e calcio sudamericano!

PROGRAMMA COMPLETO CALCIO IN TV OGGI (sabato 28 ottobre)

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Chelsea-Brentford – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 14.00 SERIE B e SERIE C – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 14.00 SERIE B – Spezia-Cosenza – diretta su Sky Calcio 1 (251) e DAZN

Ore 14.00 SERIE B – Sudtirol-Sampdoria – diretta su Sky Calcio 2 (252) e DAZN

Ore 14.00 SERIE B – Como-Catanzaro – diretta su Sky Calcio 3 (253) e DAZN

Ore 14.00 SERIE B – FeralpiSalò-Reggiana – diretta su Sky Calcio 4 (254) e DAZN

Ore 14.00 LIGA – Almeria-Las Palmas – diretta su DAZN

Ore 15.00 SERIE A – Sassuolo-Bologna – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214) e DAZN

Ore 15.00 BUNDESLIGA – Bayern Monaco-Darmstadt – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Arsenal-Sheffield Utd – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 16.15 LIGA – Barcellona-Real Madrid – diretta su DAZN

Ore 16.15 SERIE B – Ascoli-Parma – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 1 (251) e DAZN

Ore 16.15 SERIE C – Pro Vercelli-Pro Patria – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 16.15 SERIE C – Albinoleffe-Arzignano – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 16.15 SERIE C – Virtus Verona-Mantova – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.00 SERIE A – Lecce-Torino – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 18.30 PREMIER LEAGUE – Wolves-Newcastle – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.30 LIGA – Maiorca-Getafe – diretta su DAZN

Ore 18.30 SERIE C – Pergolettese-Legnago – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 18.30 SERIE C – Trento Alessandria – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 18.30 SERIE C – Triestina-Fiorenzuola – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.30 SERIE C – Renate-Novara – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.30 SERIE C – Giana Erminio-Pro Sesto – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 18.30 BUNDESLIGA – Lipsia-Colonia – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 19.00 LIGA PORTOGHESE – Benfica-Casa Pia – diretta su DAZN

Ore 20.30 SERIE C – Lumezzane-Atalanta U23 – diretta Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 SERIE A – Juventus-Hellas Verona – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 LIGA – Cadice-Siviglia – diretta su DAZN

Ore 21.50 COPA SUDAMERICANA – Fortaleza-Quito – diretta su Mola TV

Ore 23.15 SAUDI LEAGUE – Al-Hilal-Al-Ahli – diretta su DAZN

Ore 23.50 COPA DE LA LIGA ARG – Boca Juniors-Estudiantes – diretta su Mola TV

Ore 23.50 SERIE A BRASILIANA – Palmeiras-Bahia – diretta su Mola TV

