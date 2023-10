Calcio in tv oggi (sabato 21 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà un sabato 21 ottobre davvero ricchissimo di calcio in tv quello che vivremo oggi. Messa in archivio la pausa dedicata alle nazionali, tornano in scena tutti i campionati europei e non. Saranno in campo Serie A, Serie B, Liga spagnola, Ligue 1 francese, Bundesliga e Premier League per i primi anticipi, quindi calcio sudamericano, femminile e anche saudita. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di oggi.

PROGRAMMA CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 21 ottobre)

Ore 02.20 COPA DE LA LIGA ARG – Boca Juniors-Union Santa Fe – diretta su MolaTV

Ore 12.30 SERIE A FEMMINILE – Inter-Napoli – diretta su DAZN

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Liverpool-Everton – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00 SERIE B – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 14.00 SERIE B – Bari-Modena – diretta su DAZN

Ore 14.00 SERIE B – Ternana-Brescia – diretta su DAZN

Ore 14.00 SERIE B – Cremonese-Sudtirol – diretta su DAZN

Ore 14.00 SERIE B – Lecco-Ascoli – diretta su DAZN

Ore 14.00 SERIE B – Pisa-Cittadella – diretta su DAZN

Ore 14.00 LIGA – Real Sociedad-Maiorca – diretta su DAZN

Ore 15.00 SERIE A – Hellas Verona-Napoli – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Manchester City-Brighton – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 16.00 LIGA FEMMINILE – Huelva-Atletico Madrid – diretta su DAZN

Ore 16.15 SERIE B – Catanzaro-FeralpiSalò – diretta su Sky Sport Calcio (202) e DAZN

Ore 16.15 LIGA – Getafe-Betis – diretta su DAZN

Ore 17.00 LIGUE 1 – PSG-Straburgo – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 18.00 SERIE A – Torino-Inter – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 18.00 SERIE A FEMMINILE – Sassuolo-Como – diretta su DAZN

Ore 18.15 PREMIER LEAGUE FEMMINILE – Leicester-Man City – diretta su DAZN

Ore 18.30 LIGA – Siviglia-Real Madrid – diretta su DAZN

Ore 18.30 LIGA FEMMINILE – Barcellona-Granada – diretta su DAZN

Ore 18.30 PREMIER LEAGUE – Chelsea-Arsenal – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 18.30 BUNDESLIGA – Mainz-Bayern – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.35 EREDIVISIE – PSV-Fortuna Sittard – diretta su MolaTV

Ore 20.45 SERIE A – Sassuolo-Lazio – diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Ore 20.50 EREDIVISIE – Feyenoord-Vitesse – diretta su MolaTV

Ore 20.50 EREDIVISIE – AZ-Heerenveen – diretta su MolaTV

Ore 21.00 PREMIER LEAGUE – Sheffield Utd-Manchester Utd – diretta su Sky Sport Arena (204)

Ore 21.00 LIGA – Celta Vigo-Atletico Madrid – diretta su DAZN

Ore 23.15 SAUDI LEAGUE – Al-Taawoun-Al-Ittihad – differita su La7

Ore 23.20 SERIE A BRASILIANA – Sao Paulo-Gremio – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse