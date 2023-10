Calcio in tv oggi (mercoledì 18 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Con le ultime sfide valevoli per le qualificazioni agli Europei del 2024, tra cui quella dell’Italia sul campo dell’Inghilterra, si è conclusa la sosta per le nazionali in programma per ottobre in Europa. I calciatori impegnati con i rispettivi paesi nel Vecchio Continente sono già rientrati a casa, o lo faranno a breve, per preparare il prossimo impegno con il club nel weekend che verrà.

Essendo una giornata di transizione, non ci saranno molti appuntamenti da segnalare nella giornata odierna. Spazio alle qualificazioni per i Mondiali 2026 per quanto riguarda il Sudamerica: quattro le partite in programma nella mattinata italiana, tra cui spicca la sfida la sfida tra Uruguay e Brasile (inizio alle 02.00) e quella tra Perù e Argentina, il cui via è programmato alle 4.00.

Più tardi si svolgeranno anche le gare di ritorno dell’ultimo turno preliminare della Champions League femminile: la Roma, guidata da Alessandro Spugna, dovrà difendere i tre gol di vantaggio ottenuti nella gara d’andata contro le ucraine del Vorskla per accedere per la seconda volta consecutiva alla fase a gironi della massima competizione europea.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (18 OTTOBRE)

Mercoledì 18 ottobre

Ore 00.30 Paraguay-Bolivia (Qualificazioni Mondiali 2026) – Non previste dirette tv o streaming

Ore 01.30 Ecuador-Colombia (Qualificazioni Mondiali 2026) – Non previste dirette tv o streaming

Ore 02.00 Uruguay-Brasile (Qualificazioni Mondiali 2026) – Non previste dirette tv o streaming

Ore 04.00 Perù-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2026) – Non previste dirette tv o streaming

Ore 14.30 Vorskla-Roma (Women’s Champions League) – Diretta streaming sul canale Youtube della AS Roma

