Calcio in tv oggi (mercoledì 11 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Nonostante sia ancora presto per gli impegni delle Nazionali, anche quest’11 ottobre propone una gran bella giornata di calcio; in Italia sarà protagonista la Serie C, con due recuperi da disputare. Alle 20.45 sarà il momento del primo storico derby tra Pineto e Pescara, mentre in Sicilia sarà tempo di Messina-Casertana.

Alle 14.30 la Roma femminile cerca la qualificazione in Champions League sfidando le ucraine del Vorskla Poltava, mentre alle 18.00 sarà il momento dell’amichevole tra Serbia e Italia Under 19.

CALCIO IN TV OGGI 11 OTTOBRE

14.30 Roma-Vorksla Poltava – Champions League donne -nessuna diretta tv e streaming

18.00 Serbia-Italia – amichevole Under 19 – nessuna diretta tv e streaming

20.45 Pineto-Pescara – Serie C – diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Messina-Casertana – Serie C – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Galles-Gibilterra – amichevole – nessuna diretta tv

