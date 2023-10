Calcio in tv oggi (domenica 22 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma nemmeno quest’oggi, domenica 22 ottobre. Il palinsesto calcistico è pronto a regalare tantissime emozioni; dopo i tanti impegni delle varie Nazionali sparse per tutto il mondo è arrivato il momento di vedere in azione i club. Varie sono anche le competizioni odierne che andranno in scena.

A partire dal campionato Primavera, passando per la Serie A che già alle 12:30 regalerà Roma-Monza, gara valida per il nono turno della massima serie italiana. E poi ancora sarà il momento della Ligue 1 francese, della Serie C con i gironi B e C giunti al nono turno. Non mancherà la Bundesliga vive il campionato tedesco, così come LaLiga spagnola piuttosto che la Serie A femminile.

Si potrà arrivare sino all’altra parte del mondo dato: si giocherà infatti anche la Serie A brasiliana. Insomma non ci sono scuse: la giornata sarà ricca di partite pronte a inchiodare davanti ai teleschermi i tanti tifosi e appassionati. Ma ecco di seguito l’elenco completo del calcio in TV oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (22 OTTOBRE)

Domenica 22 ottobre

Ore 10.30 – Juventus U19-Genoa U19 – Campionato Primavera 1 7° turno – Diretta tv su SportItalia. Diretta streaming su App SportItalia

Ore 12.15 – Utrecht-Ajax – Eredivisie 9° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 12.30 – Roma-Monza – Serie A 9° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 12.30 – Milan-Pomigliano – Serie A Women 5° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 13.00 – Lorient-Rennes – Ligue 1 9° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 13.00 – Cagliari U19-Verona U19 – Campionato Primavera 1 7° turno – Diretta streaming su App SportItalia

Ore 14.00 – Fermana-Entella – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Juventus Next Gen-Perugia – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Torres-Pontedera – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Brindisi-Casertana – Serie C Girone C 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Las Palmas-Rayo Vallecano – LaLiga 10° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 14.00 – Wolfsburg-Hoffenheim – Frauen-Bundesliga 5° turno – Diretta streaming su DAZN, DAZN Women’s Football YouTube

Ore 14.00 – Empoli U19-Monza U19 – Campionato Primavera 1 7° turno – Diretta streaming su App SportItalia

Ore 15.00 – Bologna-Frosinone – Serie A 9° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Salernitana-Cagliari – Serie A 9° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Fiorentina-Juventus – Serie A Women 5° turno – Diretta tv su Rai Sport HD. Diretta streaming su DAZN, Rai Play

Ore 15.00 – Lille-Brest – Ligue 1 9° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Nantes-Montpellier – Ligue 1 9° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Tolosa-Remis – Ligue 1 9° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Colonia-Borussia M’gladbach – Bundesliga 8° turno – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Sampdoria-Cosenza – Serie B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Catania-Taranto – Serie C Girone C 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Gubbio-Olbia – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Girona-Almeria – LaLiga 10° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Sampdoria-Roma – Serie A Women 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.05 – Monaco-Metz – Ligue 1 9° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.30 – Aston Villa-West Ham – Premier League 9° turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 17.30 – Heidenheim-Augsburg – Bundesliga 8° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.00 – Atalanta-Genoa – Serie A 9° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Reggiana-Venezia – Serie B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Lucchese-Pescara – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Pineto-Cesena – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Rimini-Ancona – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Vis Pesaro-Recanatese – Serie C Girone B 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Avellino-Monterosi – Serie C Girone C 9° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Villareal-Alavés – LaLiga 10° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Real Madrid-Levante – Liga F 6° turno – Diretta streaming su DAZN, DAZN Women’s Football YouTube

Ore 18.30 – Lipsia-Bayern Monaco – Frauen-Bundesliga 5° turno – Diretta streaming su DAZN, DAZN Women’s Football YouTube

Ore 20.45 – Milan-Juventus – Serie A 9° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lione-Clermont – Ligue 1 9° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Barcellona-Athletic Club – LaLiga 10° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Flamengo-Vasco – Brasileiro Série A 28° turno – Diretta streaming su App SportItalia, OneFootball

Ore 21.00 – Internacional-Santos – Brasileiro Série A 28° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 23.30 – Coritiba-Palmeiras – Brasileiro Série A 28° turno – Diretta streaming su MOLA, OneFootball

Ore 23.30 – Bragantino-Fluminense – Brasileiro Série A 28° turno – Diretta streaming su App SportItalia

