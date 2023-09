Calcio in tv oggi (domenica 1Â° ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si fermerà nemmeno quest’oggi, domenica 1° ottobre. Un nuovo mese calcistico è pronto a entrare in scena con un ricchissimo palinsesto fatto di match interessantissimi e, sulla carta, estremamente avvincenti. In data odierna sarà il turno della Serie A e occhio soprattutto, tra le quattro gare, al big match delle 18.00 tra Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium.

Ma non è finita qui: ci sarà anche la Serie B. Nel campionato cadetto spiccano Palermo-Sudtirol, vero e proprio scontro al vertice, o ancora Sampdoria-Catanzaro con i liguri vogliosi di riscatto e Cremonese-Parma. Non mancherà la Serie C, ma scenderanno in campo anche la Bundesliga, LaLiga spagnola, o ancora la Bundesliga e la Ligue 1 francese.

Dall’altra parte del mondo, invece, e in Argentina nello specifico, si disputerà una attesissimo e seguitissimo Boca Juniors-River Plate nella Copa de la Liga. Insomma sarà tutt’altro che noiosa questa domenica. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (1° OTTOBRE)

Domenica 1° ottobre

Ore 11.00 – Empoli U19-Frosinone U19 – Campionato Primavera 1 – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 12.30 – Bologna-Empoli – Serie A 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 12.30 – Napoli-Milan – Serie A Women 2° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 13.00 – Cagliari U19-Bologna U19 – Campionato Primavera 1 – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su App Sportitalia

Ore 13.00 – Reims-Lione – Ligue 1 7° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 14.00 – Juventus-Torres – Serie C Girone B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Olbia-Ancona – Serie C Girone B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Casertana-Catania – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Messina-Avellino – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Almeria-Granada – LaLiga 8° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 14.30 – Sassuolo-Pomigliano – Serie A Women 2° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Udinese-Genoa – Serie A 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Nottingham Forest-Brentford – Premier League 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Le Havre-Lille – Ligue 1 7° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.00 – Nizza-Brest – Ligue 1 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Tolosa-Metz – Ligue 1 7° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 15.30 – Darmstadt-Werder Brema – Bundesliga 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 258. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Palermo-Sudtirol – Serie B 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Bari-Como – Serie B 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Cittadella-Lecco – Serie B 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Sampdoria-Catanzaro – Serie B 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Cesena-Rimini – Serie C Girone B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Francavilla-Giugliano – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Alaves-Osasuna – LaLiga 8° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.05 – Lorient-Montpellier – Ligue 1 7° turno – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 17.30 – Friburgo-Augsburg – Bundesliga 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.00 – Atalanta-Juventus – Serie A 7° turno – Diretta tv Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Juventus-Sampdoria – Serie A Women 2° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Cremonese-Parma – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Lumezzane-Renate – Serie C Girone A 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Perugia-Sestri Levante – Serie C Girone B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Benevento-Crotone – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Foggia-Turris – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Juve Stabia-Monopoli – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 19.00 – Boca Juniors-River Plate – Copa de la Liga 7° turno – Diretta tv su Sportitalia. Diretta streaming su MOLA, OneFootball, App Sportitalia

Ore 20.45 – Roma-Frosinone – Diretta tv Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Recanatese-SPAL – Serie C Girone B 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Picerno-Sorrento – Serie C Girone C 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Rennes-Nantes – Ligue 1 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Atletico Madrid-Cadiz – LaLiga 8° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Betis-Valencia – LaLiga 8° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Coritiba-Athletico – Brasileiro Serie A 25° turno – Diretta streaming su MOLA

Ore 23.30 – RB Bragantino-Palmeiras – Brasileiro Serie A 25° turno – Diretta streaming su MOLA, OneFootball, App Sportitalia

