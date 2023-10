Calcio femminile, la Roma vuole vincere contro il Vorskla Poltava nell’andata del 2° turno di Champions League

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 ottobre (ore 14.30). Domani, al Tre Fontane, la Roma di Alessandro Spugna affronterà le ucraine del Vorskla Poltava per l’andata del secondo turno di Champions League di calcio femminile. L’obiettivo è centrare l’accesso alla fase a gironi dove già sono presenti le campionesse in carica e le vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania e Spagna).

Dal momento che il Barcellona è sia detentore del titolo che campione di Spagna, è già parte dell’elite anche le vincitrice del campionato della quarta federazione in classifica (Inghilterra). Tradotto: Barça, Lione, Bayern Monaco e Chelsea sono le squadre in questione.

La Roma viene da un ottimo avvio di campionato, dove ha raccolto tre vittorie in altrettante partite: 4-2 contro il Milan, 4-1 contro il Como e 5-0 nell’ultima sfida contro Pomigliano sul rettangolo verde campano. Le giallorosse si sono imposte grazie ai gol di Feiersinger (doppietta), Kumagai, Viens e di Tomaselli. Alla fine della fiera, le capitoline hanno realizzato in tre match 13 reti e subito solo tre.

L’avvicinamento all’appuntamento continentale è ideale e le ragazze di Spugna sono motivate a esprimere la loro miglior versione al cospetto del Vorskla, facendo valere il fattore campo. Determinante sarà il fatto di non subire marcature e nello stesso tempo essere concrete. La Roma ha una rosa ben strutturata in cui la citata Feiersinger ha mostrato un’ottima condizione in questa primissima parte d’annata.

Foto: LiveMedia/Agostino Gemito