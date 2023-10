Calcio femminile, Andrea Soncin: “Atteggiamento giusto nei match passati, ma serve più precisione in rifinitura”

Domani alle ore 18.30 (diretta tv su Rai 2 HD), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il quarto impegno della Nations League 2023-2024, competizione che mette in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e andrà a delineare il quadro delle formazioni qualificate agli Europei del 2025.

Le azzurre saranno in Svezia e giocheranno contro la compagine di casa al Malmö New Stadium. La squadra di Andrea Soncin, sconfitta negli ultimi scampoli del confronto all’Arechi di Salerno dalle campionesse del mondo della Spagna, vorrà comunque replicare lo stesso approccio avuto contro la Roja. Il bilancio dopo i primi tre incontri del Gruppo 4 della Lega A è di una vittoria e due ko, uno dei quali proprio contro le scandinave a Castel di Sangro.

Sarà una sfida molto difficile, contro una compagine che occupa la posizione n.1 del ranking FIFA e vincitrice dell’ultima sfida di questa rassegna contro la Svizzera, grazie a una rete messa a segno da Eriksson. “Le partite che abbiamo disputato finora ci permettono di guardare con ottimismo al futuro. Contro la Svezia e la Spagna abbiamo cercato di fare punti, affrontando le avversarie in modi differenti. Le ragazze sono amareggiate proprio per non aver portato a casa il risultato, vuol dire che adesso sono consapevoli di poterlo ottenere anche contro queste grandi squadre“, ha sottolineato il CT in conferenza stampa.

Parlando del match dell’Arechi, è stato anche precisato: “La gara si è incanalata come l’avevamo preparata, le ragazze hanno riprodotto sul campo ciò che avevamo studiato. Non è stato un atteggiamento attendista ma di controllo nei momenti di non possesso. Purtroppo abbiamo sbagliato tanto quando riconquistavamo palla. Quando parlo di umiltà e di atteggiamento corretto significa essere consapevoli della forza delle avversarie per limitarle e sfruttare le nostre caratteristiche”.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela