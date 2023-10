Calcio, Baldanzi trascina l’Italia al successo sulla Norvegia nelle qualificazioni agli Europei U21

È una vittoria molto importante quella ottenuta oggi dalla Nazionale italiana Under 21 di calcio maschile, che ha sconfitto 2-0 la Norvegia allo stadio Marco Druso di Bolzano nella terza sfida del gruppo A valevole per le qualificazioni alla fase finale dei prossimi Campionati Europei di categoria, in programma in Slovacchia nell’estate 2025.

La squadra del CT Carmine Nunziata, grazie a questo successo, superano gli scandinavi in classifica e salgono al secondo posto con 7 punti in tre partite, a -2 dall’Irlanda capolista (a punteggio pieno dopo tre match) e a +1 sul tandem composto da Norvegia e Lettonia (che ha già giocato però ben cinque incontri). Ricordiamo che si qualificano direttamente agli Europei U21 la prima classificata di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde (mentre le altre 6 seconde disputano gli spareggi).

Avvio complicato per gli Azzurrini, che vanno in difficoltà rischiando qualcosa in un paio di occasioni (tiro fuori di Musigha e conclusione di Gulliksen ribattuta in extremis da Pirola) nel primo quarto d’ora. La reazione dei ragazzi di Nunziata è però immediata e porta al gol del vantaggio al 25′ grazie al trequartista dell’Empoli Tommaso Baldanzi, che batte Sjoeng con un bel diagonale dopo aver vinto un contrasto al limite dell’area.

Prima dell’intervallo i padroni di casa si procurano altre tre chance importanti, sprecandole però tutte (due con Esposito, una con N’Dour) e conservando dunque una sola lunghezza di vantaggio a metà incontro. Il rientro in campo sorride ai colori azzurri, con uno scatenato Baldanzi che salta Hjelde e serve un assist perfetto a Francesco Esposito, che questa volta non sbaglia e sigla la rete del raddoppio al 46′.

Avanti 2-0, l’Italia rallenta un po’ la spinta offensiva (anche per la sostituzione di Baldanzi causa infortunio) e consente ai norvegesi di alzare il baricentro, creando una clamorosa palla gol sventata da Desplanches con una splendida parata su Hansen. Nel finale i nostri portacolori riescono a resistere senza troppi patemi, difendendo il doppio vantaggio fino al triplice fischio e festeggiando i 3 punti.

