Cagliari-Roma, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Ancora un giorno di attesa prima di poter vivere l’inizio del programma dell’ottava giornata della Serie A 2023-2024. Alle 18.00 di domenica 8 ottobre, la Roma di José Mourinho sarà di scena a Cagliari per ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato, mentre i sardi vanno alla caccia di un risultato positivo per reagire al periodo negativo che stanno vivendo in questa fase della stagione.

La Roma giocherà la sfida con i rossoblù tre giorni dopo l’impegno casalingo con il Servette di Europa League: sebbene gli svizzeri non siano un avversario sulla carta insormontabile, lo Special One schiererà di fatto il miglior undici possibile eccezion fatta per Paulo Dybala, il quale riposerà in vista della prova di Cagliari. Dopo il successo con il Frosinone, i giallorossi si trovano a quota 8 punti in classifica, staccati di sei lunghezze sulla zona Champions League ma, con una serie di risultati positivi, la squadra capitolina rientrerebbe in lotta per il quarto posto.

Difficile anche il momento per il Cagliari di Claudio Ranieri: la squadra sarda occupa mestamente l’ultima posizione della graduatoria, frutto dei soli due pareggi con Torino e Udinese ottenuti nelle prime sette giornate. I rossoblù non possono permettersi ulteriori passi falsi, visto che molte delle altre squadre che in origine erano della partita per la salvezza – Lecce, Frosinone, Genoa – stanno offrendo prestazioni inattese, mischiando così le gerarchie iniziali del campionato.

Il match tra Cagliari e Roma, il cui via è programmato per le 18.00 di domenica 8 ottobre alla Unipol Domus di Cagliari, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO CAGLIARI-ROMA SERIE A 2023-2024

Domenica 8 ottobre

Ore 18.00 Cagliari-Roma – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CAGLIARI-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN

