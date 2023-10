Borussia Dortmund-Milan, calendario Champions League: quando si gioca, data, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a tornare in scena tra poco più di 48 ore. La massima competizione europea per club, tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre scenderà in campo con il secondo turno della fase a gironi. Nelle gare di esordio abbiamo assistito a splendide partite ricche di gol e stelle in campo. E anche nella giornata che verrà sono previste sfide interessantissime: attenzione soprattutto a Borussia Dortmund-Milan.

Mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 21.00, i tedeschi guidati da Edin Terzic, apriranno le porte del Signal Iduna Park all’undici di Stefano Pioli. Il Dortmund in Bundesliga, si trova al 4° posto a quota 14 punti, a sole due lunghezze di distanza dal Bayer Leverkusen 1° in classifica. Negli ultimi due turni di campionato Marco Reus e compagni hanno ottenuto due vittorie e vengono da un buon momento.

Amaro invece, l’esordio in Champions: sconfitta per 2-0 contro il PSG. Il Milan in Serie A condivide il primato in classifica con l’Inter (quota 18 punti) mentre in Champions, nella gara di esordio a San Siro contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, è arrivato un pareggio per 0-0. Vedremo chi la spunterà in Germania: di certo si assisterà a un grandissimo spettacolo sul campo e sugli spalti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

