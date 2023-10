Bologna-Verona, quando si gioca? A che ora Coppa Italia, programma, tv, streaming

Bologna-Verona: un match di alta rilevanza per il secondo turno della Coppa Italia 2023-2024, che mette in palio un posto al tavolo delle grandi della competizione.

Sfida tutta di Serie A tra gli emiliani di Thiago Motta, che in stagione, sconfitta con il Milan a parte, stanno tenendo un rendimento altissimo, e gli scaligeri di Baroni, partiti bene e ora in un complicato momento di flessione.

Chi la spunterà? A parlare sarà come sempre il campo. I felsinei cercheranno di imporre il loro gioco, i veneti invece saranno probabilmente più attendisti, pronti a colpire in ripartenza.

Il match tra Bologna e Verona, il cui via è programmato per le 21.00 di Martedì 31 ottobre allo stadio Renato Dall’Ara, sarà visibile in tv su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO BOLOGNA-VERONA COPPA ITALIA 2023-2024

Martedì 31 ottobre

Ore 21.00 Bologna-Verona – Diretta tv su Canale 20, Diretta streaming su Mediaset Infinity

