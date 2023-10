Beach volley, Mondiali 2023: le favorite del tabellone femminile. Si ripete l’eterna sfida Brasile-USA

Brasile-USA, USA-Brasile. Difficile in campo femminile pensare ad un esito diverso nel torneo iridato che sta per prendere il via in Messico. Lo scorso anno a Roma Ana Patricia/Duda hanno trionfato, mentre in stagione tre quarti dei tornei disputati (6 su 8) sono andati alle due Nazionali guida del circuito, mentre solo le olandesi Stam/Schoon e le canadesi Humana Paredes/Wilkinson sono riuscite a rompere l’egemonia vincendo rispettivamente il primo Elite 16 a Doha e quello sulla sabbia di casa a Montreal.

La coppia favorita per un bis storico è quella composta da Ana Patricia e Duda. Da quando hanno unito le forze, dopo il flop di Tokyo, le due “predestinate” hanno iniziato a macinare successi e, oltre al titolo iridato del Foro Italico, hanno messo assieme in due stagioni altri cinque successi in tornei di massimo livello, oltre ad altri sei podi.

Al momento la coppia verde-oro è accerchiata da un gruppo di coppie statunitensi che, a turno, si regalano settimane da protagoniste assolute ma al momento il binomio che più ruba l’occhio in casa USA è quello composto da Nuss e Kloth, reduce da una grande stagione e in grande condizione visto che è approdato in finale meno di una settimana fa a Parigi. Attenzione, però, anche a Hughes/Cheng e Cannon/Sponcil che sono state protagoniste assolute quest’anno.

Tra le coppie che spesso si sono affacciate dalle parti del podio non si possono tralasciare due binomi europei come le tedesche Muller/Tillmann e le olandesi Stam/Schoon ma attenzione anche alle svizzere Huberli/Brunner e, perché no, alle azzurre Menegatti/Gottardi che stanno vivendo una stagione magica, sono ad un passo dalla qualificazione olimpica e possono dire la loro, come hanno fatto benissimo a Parigi e Tepic, dove hanno centrato la top 4.

Tornando in Brasile attenzione anche a Barbara/Carol che si sanno esaltare al momento giusto, mentre pescando qua e là non mancano le outsider di lusso, dalle canadesi Humana Paredes (campionessa del mondo con Pavan nel 2018)/Wilkerson (vice-campionessa del mondo a Roma), che si sono unite quest’anno ed hanno già ottenuto due successi, dalle australiane Mariafe/Clancy fino ad arrivare al grande ritorno del 2023, la campionessa olimpica di Rio Laura Ludwig che sta scalando le classifica in coppia con Louise Lippmann, coppia di cui si sentirà tanto parlare.

Foto Fivb