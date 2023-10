Basket, NBA: Danilo Gallinari, confermata la sua presenza al training camp dei Washington Wizards

Dopo un’estate non facilissima, Danilo Gallinari è pronto a iniziare una nuova avventura in NBA. L’ala italiana infatti è stata confermata per il training camp della sua nuova squadra: i Washington Wizards.

Per il nativo del 1988, fermo da parecchio tempo dopo l’infortunio patito al crociato, ci sarà la possibilità di tornare quindi in campo in maniera attiva e non solo procedendo nel percorso di riabilitazione che lo vede completamente recuperato.

Il passaggio dai Boston Celtics ai Washington Wizards, avvenuto durante l’estate, in una trade che ha coinvolto anche il lettone Kristaps Porzingis, aveva “stupito” tutti, ma ora Gallinari ha voglia di tornare a far vedere il suo valore, in una squadra intrigante.

Il roster di Washington comprende, fra gli altri, elementi come: Deni Avdija, Kyle Kuzma e Jordan Poole. Attualmente ci sono 17 contratti ufficiali per l’annata 2023-2024: ciò vuol dire che la franchigia dovrà tagliare due giocatori. Di seguito il roster completo per il training camp.

Playmaker: T.Jones, D.Wright, J.Butler

Guardie: J.Poole, C.Kispert, L.Shamet, R.Rollins, J.Bernard

Ali piccole: D.Avdija, B.Coulibaly, J.Davis, X.Cooks

Ali grandi: K.Kuzma, D.Gallinari, P.Baldwin, A.Gill, E.Omoruyi

Centri: D.Gafford, M.Muscala, T.Gibson

