Basket, l’Olimpia Milano attende Reggio Emilia al Forum nella 3° giornata di Serie A. Trasferta a Trento per la Virtus Bologna

Prosegue senza sosta la regular season della Serie A di basket 2023-2024, con la terza giornata in programma nell’imminente fine settimana. Sono quattro gli anticipi previsti sabato 14 Ottobre, con le altre quattro partite in programma domenica 15 Ottobre. Andiamo a fare una breve presentazione di cosa ci attende sui campi del Belpaese.

S’incomincia alle 19:00 con il primo anticipo tra i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano e l’Unahotels Reggio Emilia: i meneghini vogliono rialzare subito la testa dopo il ko rimediato la scorsa giornata a Napoli (77-68) in vista del doppio turno in Eurolega della prossima settimana, mentre la Reggiana cerca il tris dopo due successi consecutivi in altrettante partite fin qui disputate. Mezz’ora più tardi, alle 19:30 la Dinamo Sassari attende in casa la Nutribullet Treviso: la sfida è già decisiva per le sorti di entrambe le squadre, rimaste finora a bocca asciutta con una doppia battuta d’arresto nelle prime giornate. Stesso tema che si ripete poi nel match delle 20:15 tra la Happy Casa Brindisi – attesa dal debutto in FIBA Europe Cup di mercoledì 18 Ottobre – e la Carpegna Prosciutto Pesaro: chi vince si sblocca in Campionato con il primo sigillo stagionale. L’ultima partita del sabato sera vede affrontarsi l’Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona (ore 20:30): gli oro-granata cercano di calare il tris e rimanere nella zona alta della classifica, mentre i lombardi vogliono dare continuità al successo interno di domenica scorsa contro la Dinamo Sassari (86-74).

Passando poi a domenica 15 Ottobre, alle ore 17:00 il PalaLeonessa di Brescia sarà teatro della sfida tra i padroni di casa della Germani e la GeVi Napoli. Le due contendenti non hanno ancora conosciuto sconfitta in questo Campionato, con i partenopei che si sono concessi il lusso di sconfiggere i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Alle 18:30 la Dolomiti Energia Trentino cercherà di fermare la corsa della Virtus Bologna: entrambe le compagini sono a 2-0 di record dopo due giornate, con i bolognesi che cercheranno di risparmiare qualche energia verso la settimana del doppio turno in Eurolega. In serata alle 19:30 la Givova Scafati ospita al PalaMagnano la neo-promossa Estra Pistoia: i campani hanno messo in difficoltà una squadra blasonata come la Virtus Bologna alla prima giornata (75-81), mentre i toscani hanno accarezzato più volte la vittoria venendo sconfitti solo in volata da Varese (83-82) e da Trento (73-78). Completa il programma del terzo turno delle Serie A il posticipo delle 20:30 tra l’Openjobmetis Varese e la Bertram Tortona: i biancorossi puntano al riscatto dopo il pesante ko rimediato a Bologna contro la Virtus (115-84), mentre i piemontesi vogliono dare continuità al successo al fotofinish di pochi giorni fa contro la Happy Casa Brindisi (69-68).

