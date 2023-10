Basket, l’Olimpia Milano a Berlino per sfatare il tabù trasferta anche in Europa

Torna giovedì l’Eurolega di basket e per la quinta giornata l’EA7 Emporio Armani Milano è impegnata in casa dell’Alba Berlino degli azzurri Procida e Spagnolo. Per i ragazzi di Ettore Messina un test importante dopo le sconfitte subite a Istanbul e Madrid nelle prime due trasferte europee.

Proprio sabato scorso i milanesi hanno vinto la loro prima partita stagionale in trasferta a Casale Monferrato contro Tortona e ora vogliono sfatare il tabù anche nel Vecchio Continente. Per farlo coach Messina ritrova Nikola Mirotic, fermato nel weekend per il colpo al volto subito contro il Real, e anche Maodo Lo, con il playmaker tedesco finalmente disponibile dopo il lungo stop di inizio stagione. Questo significa rotazioni più ampie e un’alternativa di livello mondiale per Kevin Pangos in cabina di regia.

Avversaria di giornata l’Alba Berlino che tra le sue fila ha gli azzurri Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, ma anche il campione del mondo Johannes Thiemann e giocatori pericolosi come Sterling Brown e Louis Olinde. Nonostante ciò i tedeschi sono attualmente ultimi in classifica e sono ancora alla ricerca del primo successo in Eurolega, con coach Israel Gonzalez che proverà a rimescolare le carte per avere la meglio di Milano.

Lo score di Milano, invece, è di una vittoria e due sconfitte, con il match con il Maccabi Tel Aviv da recuperare martedì prossimo, con Melli e compagni che si sono confermati una formazione di altissimo livello difensivo, mentre in attacco fatica ad andare a punti, con il 54,8% da due punti e solo il 33,3% da oltre l’arco. Proprio il ritorno di Maodo Lo, però, potrebbe dare nuove opzioni offensive ai biancorossi fin da giovedì.

Credits: Ciamillo