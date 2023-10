Basket femminile, Serie A1 2023-2024: Virtus impegnata nell’anticipo, c’è il derby Venezia-Schio

Dopo l’Opening Day della scorsa settimana, prosegue la Serie A1 di basket femminile. Si parte il sabato con protagonista la Virtus Bologna, reduce dalla bella vittoria in Eurolega contro Polkowice. Zandalasini e compagni sono ancora imbattute in stagione, dopo aver conquistato anche la Supercoppa Italiana e vinto all’esordio sul campo di Ragusa. Bologna dovrebbe mantenere la striscia vincente, visto che ospita Brescia, che ha ambizioni sicuramente diverse rispetto alla corazzata Virtus, ma che arriva con l’entusiasmo dell’importante successo su Faenza.

Il piatto forte del secondo turno di campionato è sicuramente il derby veneto tra l’Umana Reyer Venezia ed il Famila Schio, primo vero scontro diretto tra le big della Serie A1. Per entrambe le formazioni sono arrivate due comode vittorie alla prima rispettivamente contro Battipaglia e Sesto San Giovanni. Il Famila ha giocato e vinto anche in Eurolega contro il Lublin, mentre la Reyer comincerà la prossima settimana.

Dopo diciotto anni ci sarà anche il ritorno ufficiale in Serie A1 di Roma. La Oxygen sarà di scena in trasferta sul campo di Campobasso, che ha impressionato alla prima, battendo nettamente la Dinamo Sassari. Per le campane una dimostrazione di forza importante, ma attenzione a Roma che ha fatto un mercato ambizioso e vuole ben figurare.

Cerca il primo successo dopo trent’anni anche Milano, che finalmente torna ad ospitare una partita casalinga di Serie A1 nella sfida contro Battipaglia. A chiudere la giornata altre due partite: Sesto San Giovanni-Sassari, con entrambe a caccia del riscatto dopo il ko all’esordio, e Faenza-San Martino di Lupari, con le venete favorite e che vogliono proseguire dopo la vittoria all’esordio.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE

SABATO 7 OTTOBRE

Virtus Segafredo Bologna – RMB Brixia Basket

DOMENICA 8 OTTOBRE

Allianz Sesto San Giovanni – Dinamo Banco di Sardegna

Repower Sanga Milano – O.ME.P.S. Battipaglia

E-Work Faenza – Alama San Martino di Lupari

Umana Reyer Venezia – Famila Schio

La Molisana Magnolia Campobasso – Oxygen Roma Basket

Riposa: Passalacqua Ragusa

Credit Ciamillo