ATP Vienna, Paolo Bertolucci esalta Jannik Sinner dopo la vittoria contro Medvedev

Una vittoria esaltante. Jannik Sinner ha completato con successo il proprio percorso a Vienna. In un ATP500 decisamente nobile e la cui valenza è affine a un 1000 per la portata degli avversari sconfitti, l’altoatesino si è concesso il secondo successo consecutivo contro Daniil Medvedev, tennista che fino all’atto conclusivo di Pechino aveva i connotati dell’Enigma per il tennista nostrano.

Contrariamente a quanto è accaduto in Cina, la vittoria sul veloce indoor austriaco è stata costruita sulla capacità di adattarsi a un match di grande fisicità e, nello stesso tempo, in cui le risorse mentali hanno avuto un peso rilevante. Sinner si è dimostrato migliore in quello in cui il russo sa eccellere, ovvero la capacità di incidere da fondo. Jannik ha trovato la strada, esaltando le proprie caratteristiche di colpitore puro e trovando anche delle variazioni sul tema in grado di far saltare il banco.

Ecco che a rimanere colpito da quanto fatto da Jannik è stato anche Paolo Bertolucci, ex tennista di alto livello e ora apprezzata voce tecnica a Sky Sport: “Immenso Sinner!“, il Tweet di Bertolucci. Un commento coinciso che dice tutto quanto è accaduto nel corso delle oltre tre ore di gioco.

L’azzurro è atteso ora a una chiusura di stagione dove il Masters1000 di Parigi-Bercy ha un po’ il sapore della tappa di passaggio a questo punto, pensando con ambizione alle ATP Finals e alle Finali di Coppa Davis.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger