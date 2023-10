ATP Vienna, Lorenzo Sonego ripescato: ora potrebbe anche incrociare Sinner...

Una nuova possibilità. Lorenzo Sonego era uscito di scena a sorpresa dalle qualificazioni dell’ATP500 di Vienna, torneo nel quale fu protagonista di una cavalcata incredibile nel 2020, spingendosi alla Finale e battendo nel proprio percorso Novak Djokovic.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e il piemontese quest’anno, che aveva in mente di migliorare il suo best ranking (n.21) e di entrare nella top-20, ha dovuto ridimensionare di molto le proprie ambizioni, essendo attualmente fuori dalla top-50. Una ragione che l’ha costretto ad affrontare le “quali” di un torneo come quello austriaco.

A confermare un’annata in cui le sconfitte sono state troppe è stata la battuta d’arresto nel turno conclusivo delle menzionate qualificazioni contro il francese Alexandre Muller. Vinto il primo set 6-1, il rendimento di Lorenzo non è stato lo stesso e il suo avversario è salito di tono. Risultato: 6-3 6-4 e conclusione del confronto. Tuttavia, Sonego potrà prendere parte al tabellone principale.

Il forfait dell’americano Mackenzie McDonald ha aperto una porta a Sonny, ripescato in qualità di lucky loser nel main draw. Ci sarà da affrontare l’argentino Francisco Cerundolo e chiaramente non sarà una partita facile. Se il nostro portacolori dovesse battere il sudamericano se la vedrà con il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Vienna update:

OUT: McDonald

IN: Sonego (LL, will play against F. Cerundolo) — Entry List Updates (@EntryLists) October 23, 2023

Pertanto, si potrebbe prefigurare un derby tricolore, che in stagione si è già verificato in tre circostanze, ovvero a Montpellier, Halle e agli US Open e a vincere è sempre stato Jannik.

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer