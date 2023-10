Tennis, Medvedev ancora frastornato: "Jannik Sinner non so come fa..."

Dichiarazioni di chi ha provato sulla sua pelle quanto accaduto. Nel corso della conferenza stampa dell’ATP500 di Vienna, Daniil Medvedev ha analizzato i motivi della sua sconfitta nella Finale contro Jannik Sinner. Come era accaduto a Pechino, il russo si è dovuto arrendere all’italiano, vittorioso con il punteggio di 7-6 (7) 4-6 6-3. La domanda che ci si pone è la seguente: come ha fatto Sinner a vincere?

Medvedev, davanti ai microfoni, ha risposto: “Si vedeva che Jannik aveva il potenziale per essere un gran giocatore, ma adesso ha trasformato il potenziale in realtà. In questo finale di stagione, io, lui, Djokovic e Alcaraz siamo una spanna al di sopra gli altri, ma questa è una cosa che può cambiare da un momento all’altro“, le parole del moscovita (Fonte: Ubitennis).

E poi l’aspetto che ha permesso di trasformare il potenziale in realtà: “Commette meno errori. Non so come abbia fatto, se sia attraverso l’allenamento, se sia un fatto mentale, se sia l’esperienza, ma in ogni caso adesso sbaglia meno. E’ sempre stato capace di giocare rapido e di giocare vincenti. Avevi però la sensazione che potesse sbagliare, anche nei momenti importanti. Non è che ora non sbagli più, ma sbaglia molto meno e quindi questo significa molte più vittorie“.

In altre parole, è la solidità di base che Sinner si è costruito ad avergli permesso di imporsi in questa fase del 2023. Da capire se questo rendimento si confermerà nelle prossime settimane anche a livello Slam, in match al meglio dei cinque set.

Foto: LaPresse