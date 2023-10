ATP Shanghai 2023, rinviata a domani la partita tra Sonego e Tiafoe: la pioggia protagonista

La pioggia regna sovrana. Non è stata una giornata semplice a Shanghai per gli organizzatori del Masters1000 asiatico. Sui campi scoperti del prestigioso torneo di tennis tanta acqua è caduta e a complicare le cose è stato anche il vento. Poco da fare quindi per Lorenzo Sonego (n.59 del mondo) e l’americano Frances Tiafoe (n.13 ATP), costretti a darsi appuntamento a domani sullo score di 2-6 6-2 2-1 (senza break) in favore dell’italiano.

Nel primo set si nota la differenza tra i due nell’efficacia in risposta. L’americano, specialmente dal lato del rovescio, impatta bene i colpi di Sonny, creandosi non poche chance break. Tiafoe ne spreca tre in apertura, anche per i meriti dell’italiano con il fondamentale della battuta, ma nel quinto gioco un rovescio lungolinea va nei pressi dell’incrocio delle righe e vale il break. La palla del piemontese non fa male allo statunitense, abile ad appoggiarsi e a ribaltare sovente lo scambio. Il secondo break del settimo game non stupisce e il 6-2 vale la chiusura della frazione.

Nel secondo set il torinese eleva il proprio livello. La profondità dei colpi sul lato del dritto di Tiafoe premia l’italiano, che conquista il break nel secondo game. Partita che si disputa in condizioni complicate per il vento e un cielo assai nuvoloso. Non sorprende l’arrivo della pioggia sul 5-2 in favore di Lorenzo. Una breve interruzione che non destabilizza il nostro portacolori, bravo a incamerare il parziale sul 6-2.

Nel terzo set sullo score di 2-1 in favore di Sonny (senza break), l’arrivo di Giove Pluvio non concede tregua. Dovranno essere abili i due tennisti a ritrovare la giusta concentrazione per la prosecuzione del confronto.

Foto: LaPresse