ATP Finals, chi affronterà Sinner? Il miglior girone possibile e quello peggiore

Jannik Sinner ha già centrato l’obiettivo stagionale. L’altoatesino a gennaio aveva detto chiaramente: “Quest’anno voglio essere a Torino per le ATP Finals“. Il traguardo è stato raggiunto e con relativo anticipo. Sinner, infatti, è attualmente n.4 del ranking ATP e della Race, classifica quest’ultima qualificante per il Master al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre. Una posizione da n.4 che sarebbe preferibile mantenere al fine di evitare scomodi incroci in sede di sorteggio, nella definizione dei due gironi.

CHE COSA DICE IL REGOLAMENTO?

“La testa di serie numero 1, in singolare e in doppio, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2, in singolare e doppio, nel Gruppo B. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel gruppo B. Ogni giocatore/coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa“.

Attualmente, solo quattro giocatori sono ufficialmente qualificati, mentre i restanti quattro posti sono da assegnare. Prendendo in esame la Race del 16 ottobre, avremmo i seguenti tennisti a Torino:

1. Novak Djokovic

2. Carlos Alcaraz

3. Daniil Medvedev

4. Jannik Sinner

5. Andrey Rublev

6. Stefanos Tsitsipas

7. Alexander Zverev

8. Holger Rune

QUALI SONO I POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER?

Se Jannik si confermasse n.4, potrebbe evitare l’incrocio con Medvedev nello stesso girone, ovvero quello con Novak Djokovic o con Carlos Alcaraz. Se parliamo di coefficiente di difficoltà, sarebbe meglio capitare nel raggruppamento dello spagnolo dal momento che il nostro portacolori ha dimostrato più volte di fare partita con lui, essendo anche in vantaggio (4-3) nel computo degli scontri diretti a livello di circuito maggiore. Per quanto visto nel 2023, la miglior situazione in questo senso potrebbe essere Alcaraz, Sinner, Tsitsipas, Rune oppure Alcaraz, Sinner, Rublev, Rune. La peggiore, tenuto conto anche degli incroci nei singoli match, Djokovic, Sinner, Tsitsipas, Zverev.

UN GIRONE PIÙ “SEMPLICE” HA UNA CONTROINDICAZIONE

E’ anche vero che un raggruppamento più alla portata, con Alcaraz, porterebbe a un incrocio in semifinale molto complicato. Se Sinner capitasse nel girone dell’iberico e passasse il turno, verosimilmente incrocerebbe nel penultimo atto uno tra Djokovic e Medvedev e quindi si tratterebbe di una partita molto difficile. Ecco che probabilmente il caso migliore, tenuto conto anche di questo, potrebbe essere il gruppo formato da Djokovic, Sinner, Rublev e Rune.

