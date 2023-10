Atletica, Pietro Riva a caccia del tempo alla mezza di Valencia. In gara i Campioni del Mondo!

Pietro Riva sarà l’italiano di punta impegnato alla mezza maratona di Valencia, una delle 21,097 km più prestigiose e ambite al mondo. L’azzurro tornerà in scena nella località spagnola dove lo scorso anno siglò il proprio personale di 1h00:30. Il poliziotto si è rimesso in moto dopo lo stop per infortunio che ha compromesso l’estatate, anche se prima e dopo la sosta è riuscito a laurearsi Campione d’Italia sui 10.000 metri e 10 km. Lo scorso 1° ottobre è stato il migliore italiano ai Mondiali di corsa su strada, arrivando 17mo nella mezza di Riga con il crono di 1h01:06.

Il 26enne piemontese, quinto sui 10.000 metri agli Europei di Monaco vinti da Yeman Crippa, cercherà un progresso sulla distanza in modo da avvicinarsi all’ora di tempo. L’allievo di Stefano Baldini sarà ai nastri di partenza in un cast davvero stellare guidato dai kenyani Sabastian Sawe (fresco Campione del Mondo) e Kibiwott Kandie (ex primatista mondiale), senza dimenticare l’etiope Yomif Kejelcha.

Sul fronte femminile, invece, la favorita è la kenyana Margaret Chelimo Kipkemboi (Campionessa del Mondo) che incrocerà l’etiope Gotytom Gebreslase (argento in Maratona a Budapest), ma anche la tedesca primatista europea Melat Kejeta (1h05:18) e l’altra keniana Irine Cheptai (1h05:53 un mese fa a Copenhagen).

Foto: Vaninetti/FIDAL