Atletica, perché le staffette dell’Italia hanno già mezzo piede alle Olimpiadi. Bahamas decisive, ma poi i tempi…

Il regolamento per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 con le staffette è abbastanza particolarmente. Staccheranno il biglietto per i Giochi le migliori 14 formazioni delle World Relays 2024 e i due migliori tempi di ripescaggio ottenuti durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 30 giugno 2024.

Il pass a cinque cerchi andrà dunque conquistato ai cosiddetti Mondiali di Staffette, che si disputeranno a Nassau (Bahamas) il 4-5 maggio 2024: in quell’occasione bisognerà rientrare tra le migliori 14 compagini per potersi meritare un posto ai Giochi. In caso di fallimento ai Caraibi, però, si potrà fare leva sul miglior tempo siglato nell’anno e mezzo precedente le Olimpiadi: due Nazionali emergeranno da questa graduatoria.

Quale è la situazione dell’Italia? La 4×100 maschile ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali con 37.62, ovvero un tempo che mette al riparo da brutte sorprese anche in caso di mancata festa a Nassau. La 4×100 femminile ha disputato la finale iridata e il 42.14 è estremamente confortante. Situazione buona anche con le 4×400: gli uomini sono fermi al 3:00.14 dei Mondiali, le donne vantano il 3:23.86 della rassegna iridata. Nei fatti si possono dormire sonni tranquilli, mentre la 4×400 mista è ferma al 3:13.56 di Chorzow e ci potrebbe essere un po’ da remare.

Foto: Colombo/FIDAL