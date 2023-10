Atletica, Mondiali corsa su strada: due triplette keniane nella mezza maratona. Sofiia Yaremchuk 11ma all’esordio in azzurro

Doppia tripletta keniana nella mezza maratona dei Mondiali di corsa su strada 2023 andati in scena a Riga, in Lettonia, ma in casa Italia va sottolineato l’11° posto di Sofiia Yaremchuk, all’esordio in una gara internazionale con la maglia azzurra. Tra gli uomini il migliore è Pietro Riva, 17°, poi Yohanes Chiappinelli, 29°, ed Iliass Aouani, 40°.

Nella gara femminile vince la campionessa in carica Peres Jepchirchir, che chiude in 1:07:25 e brucia Margaret Chelimo Kipkemboi, seconda in 1:07:26, a 1″, mentre completa il podio Catherine Reline Amanang’ole, terza in 1:07:34, a 9″. Sfiora la top ten Sofiia Yaremchuk (Esercito), che si classifica 11ma in 1:09:37, a 2’12”.

Nella prova maschile il successo va a Sabastian Kimaru Sawe in 59:10, che precede Daniel Simiu Ebenyo, secondo in 59:14, a 4″, e Samwel Nyamai Mailu, terzo in 59:19, a 9″. Dei tre azzurri al via il migliore è Pietro Riva (Fiamme Oro), 17° in 1:01:06, a 1’56”, mentre chiudono più attardati Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), 29° in 1:01:37, a 2’27”, ed Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), che correrà a New York, 40° in 1:02:51, a 3’41”.

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Peres JEPCHIRCHIR (Kenya) 1:07:25

2 Margaret Chelimo KIPKEMBOI (Kenya) 1:07:26

3 Catherine Reline AMANANG’OLE (Kenya) 1:07:34

4 Tsigie GEBRESELAMA (Etiopia) 1:07:50

5 Irine Jepchumba KIMAIS (Kenya) 1:08:02

6 Ftaw ZERAY (Etiopia) 1:08:31

7 Calli THACKERY (Gran Bretagna) 1:08:56

8 Rahma TAHIRI (Marocco) 1:09:19

9 Samantha HARRISON (Gran Bretagna) 1:09:26

10 Cacisile SOSIBO (Sudafrica) 1:09:31

11 Sofiia YAREMCHUK (Italia) 1:09:37

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Sabastian Kimaru SAWE (Kenya) 59:10

2 Daniel Simiu EBENYO (Kenya) 59:14

3 Samwel Nyamai MAILU (Kenya) 59:19

4 Jemal Yimer MEKONNEN (Etiopia) 59:22

5 Jimmy GRESSIER (Francia) 59:46

6 Thabang MOSIAKO (Sudafrica) 59:52

7 Nibret MELAK (Etiopia) 1:00:11

8 Benard KIBET (Kenya) 1:00:13

9 Samsom AMARE (Eritrea) 1:00:19

10 Tsegay KIDANU (Etiopia) 1:00:21

17 Pietro RIVA (Italia) 1:01:06

29 Yohanes CHIAPPINELLI (Italia) 1:01:37

40 Iliass AOUANI (Italia) 1:02:51

Foto: Atleticamente/FIDAL Veneto