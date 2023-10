Atalanta-Genoa, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La domenica della nona giornata di campionato ci offrirà, fra le dieci partite, la sfida tra Atalanta e Genoa al Gewiss Stadium di Bergamo. Nerazzurri in piena lotta per un posto in Europa, con 13 punti al sesto posto in classifica, mentre il Genoa è a quota 8 grazie ai successi di rango su Lazio e Roma a cui però non è ancora riuscita a dar seguito.

Nerazzurri che confermano tranquillamente il loro 3-4-2-1, schema ormai consolidato di Gasperini; in avanti potrebbe rivedersi dal primo minuto Gianluca Scamacca, esaltato dal gol in Nazionale contro l’Inghilterra. Tra i grifoni ancora in dubbio Retegui, alle prese con noie al ginocchio da prima della sosta; la punta azzurra proverà ad essere della partita, venendo assistita da Gudmundsson, che in caso di forfait del compagno agirebbe da falso nueve..

Il match tra Atalanta e Genoa si giocherà domenica 22 ottobre alle 18.00; il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, che ha i diritti di tutta la massima serie. Se si è in possesso degli abbonamenti a DAZN e Sky Sport in contemporanea, la partita potrà essere vista anche sul canale tematico Sky Zona DAZN, (214 Sky).

Foto: LaPresse