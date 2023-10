A quanto è quotato un gol subito da Donnarumma contro il Milan?

Il Milan si prepara per il suo terzo appuntamento per quanto riguarda la fase a gironi della Champions League 2023-2024. La formazione allenata da mister Stefano Pioli questa sera alle ore 21.00 sarà di scena al Parco dei Principi di Parigi per l’attesissima sfida contro il PSG. Un incontro che racchiude in sè spunti a non finire.

I rossoneri, infatti, reduci da due pareggi per 0-0 contro Newcastle all’esordio a San Siro e Borussia Dortmund nella seconda uscita, sono chiamati alla grande partita. Uscire dalla capitale francese con una sconfitta significherebbe rendere decisamente in salita il percorso verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Una vittoria, o anche un pareggio, renderebbero umore e situazione di classifica decisamente più sereni. Ma, oltre alle questioni legate a campo e punti, il Milan sarà chiamato ad un ulteriore aspetto da non mettere tra parentesi. I rossoneri, infatti, giocheranno contro il loro passato, ovvero Gianluigi Donnarumma.

Il portiere classe 1999, che due anni or sono salutò Milano per firmare a parametro zero proprio con il PSG, sarà sicuramente fischiatissimo a San Siro nel match del prossimo turno ma, per il momento, difenderà la porta della squadra di mister Luis Enrique. Mbappè e compagni sono i favoriti nell’1×2 da parte dei bookmakers, ma quanto varrà un gol segnato dai rossoneri? Una rete realizzata all’ex estremo difensore, secondo i siti di riferimento, è bancato tra l’1.37 e l’1.40. In poche parole una eventualità concreta.

Foto: LaPresse