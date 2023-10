A che ora Verona-Napoli oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La Serie A torna protagonista dopo la pausa per le Nazionali. La nona giornata comincia quest’oggi al Bentegodi di Verona, con gli scaligeri che ospitano il Napoli campione d’Italia e a caccia di punti per rientrare a pieno titolo tra le squadre che puntano alla qualificazione in Champions League.

Per i padroni di casa si ricostituisce la difesa titolari: recuperati sia Hien che Dawidowicz, che andranno a comporre il terzetto in difesa di Montipò. Josh Doig punta al ritorno in campo dopo l’infortunio e nel caso presidierà la fascia sinistra, in avanti costante il ballottaggio tra Djuric e Bonazzoli.

Per il Napoli non ci sarà Osimhen: il capocannoniere dello scorso campionato resterà fermo per un mesetto dopo l’infortunio patito in Nazionale. Occasione dunque per Giovanni Simeone con Politano e Kvaratskhelia ai lati. Fuori anche Anguissa, pronto Cajuste a sostituirlo, mentre in difesa si profila il rientro in campo di Amir Rrahmani.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match della 9a giornata di Serie A tra Hellas Verona e Napoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 Hellas Verona-Napoli – diretta su DAZN

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

VERONA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric. All. Baroni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

Foto: LaPresse