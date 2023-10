A che ora si gioca Sinner-McDonald? Programma ATP Parigi-Bercy, come vederla in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Mackenzie McDonald al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano entrerà in tabellone incrociando lo statunitense, capace di vincere in rimonta il derby con J.J. Wolf. L’altoatesino, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Vienna, scenderà in campo sul cemento indoor della capitale francese con l’obiettivo di farsi strada e meritarsi l’accesso agli ottavi di finale.

Il numero 4 al mondo se la dovrà vedere con il numero 42 del ranking ATP. I due giocatori si sono incrociati in due occasioni, entrambi i precedenti hanno sorriso all’azzurro. Nel 2021 l’altoatesino si impose nella Finale del torneo ATP 500 di Washington con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 sul cemento outdoor della capitale statunitense. Lo scorso anno, invece, Jannik Sinner vinse il terzo turno del Roland Garros (dunque sulla terra rossa) con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-3.

L’appuntamento è per mercoledì 1° novembre, sarà il sesto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 20.30. Prima del confronto tra l’azzurro e l’americano si giocheranno le seguenti partire: Dimitrov-Medvedev, Tsitsipas-Auger-Aliassime, Djokovic-Etcheverry, Humbert-Zverev, Thiem-Rune (quest’ultima non prima delle 19.30).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-McDonald, secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MCDONALD

Mercoledì 1° novembre

Sesto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.30 Jannik Sinner vs Mackenzie McDonald – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-MCDONALD

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer