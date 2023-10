A che ora Sassuolo-Bologna oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La decima giornata della Serie A 2023-2024 è già iniziata con l’anticipo tra Genoa e Salernitana disputatosi nella serata appena passata. Quest’oggi, il programma del sabato nella massima serie italiana scatterà alle 15.00 per la sfida che vedrà opposte Sassuolo e Bologna, le due formazioni emiliane del campionato, le quali daranno vita a un incontro assai interessante.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata in casa contro la Lazio, arrivata al termine di un match male interpretato dai neroverdi, i quali ora sono fermi a quota 10 punti in classifica. La squadra di Dionisi non è ancora riuscita a trovare una continuità di rendimento tale da poter garantire una serie di risultati utili consecutivi in questa stagione, sebbene siano arrivati successi importanti come il successo per 4-2 con la Juventus o la clamorosa vittoria a San Siro con l’Inter per 2-1.

D’altro canto, il Bologna di Thiago Motta è in un ottimo momento di forma. I rossoblù non perdono addirittura dalla prima partita di questo campionato, dove è arrivata una sconfitta contro il Milan. Da lì, Riccardo Orsolini e compagni hanno ottenuto tre vittorie – tra cui quella con il Frosinone nell’ultimo turno di campionato – e cinque pareggi, per un totale di 14 punti che al momento valgono la settima posizione in classifica, in compagnia della Roma di José Mourinho.

Il match tra Sassuolo e Bologna, valido per la 10ma giornata di Serie A, in programma al Mapei Stadium, con calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 28 ottobre, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Zona DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-BOLOGNA OGGI

Sabato 28 ottobre

Ore 15.00 Sassuolo-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky), Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SASSUOLO-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN.

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-BOLOGNA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers.

Foto: LaPresse