A che ora Salernitana-Cagliari oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Ultime due della classe, senza ancora aver vinto una partita, Salernitana e Cagliari si affrontano oggi, domenica 22 ottobre.

Il match, con calcio di inizio alle ore 15.00, sarà visibile solo su DAZN.

I padroni di casa hanno affidato la propria panchina a Filippo Inzaghi che dovrebbe partire con un 4-3-2-1 con Candreva e Cabral a supporto di Dia. In difesa, davanti al portiere Ochoa, Mazzocchi, Gyomber, Pirola e Bradaric. A centrocampo spazio a Coulibaly, Bohinen e Legowski.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

3-5-2, invece, per Claudio Ranieri che propone Scuffet in porta e un terzetto difensivo composta da Wieteska, Dossena e Obet. Nandez e Jankto saranno gli esterni a tutta fascia, con Makoumbou, Prati e Sulemana al centro. In avanti, coppia d’attacco Petagna-Luvumbo.

Di seguito il calendario e il programma di Salernitana-Cagliari, valida per la 9ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa da DAZN.

CALENDARIO SALERNITANA-CAGLIARI OGGI



Domenica 22 ottobre

Ore 15.00 Salernitana-Cagliari – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SALERNITANA-CAGLIARI OGGI



Domenica 22 ottobre



Diretta tv : DAZN

: DAZN Diretta Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-CAGLIARI

SALERNITANA (4-3-2-1) : Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Cabral; Dia. All. F. Inzaghi.

: Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Cabral; Dia. All. F. Inzaghi. CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Witeska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Jankto; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

Foto: LaPresse