A che ora Paolini-Zheng e dove vederla in tv: programma, streaming, semifinale WTA Zhengzhou

C’è la presenza italiana tra le migliori quattro del WTA 500 di Zhengzhou (Cina): ad arrivarci è stata Jasmine Paolini. La tennista toscana continua nei suoi progressi e si è regalata la prima semifinale della carriera in un torneo di questa classe, andando a ritoccare la sua classifica.

L’azzurra ha messo in fila tre vittorie davvero convincenti: al primo turno non ha lasciato scampo alla giapponese Moyuka Uchijima, superata 6-2 6-3, ma il vero capolavoro è arrivato agli ottavi di finale, quando ha battuto Caroline Garcia con il punteggio di 3-6 6-4 7-5, annullando ben quattro match-point nel corso del set decisivo. Più agevole la vittoria odierna contro Laura Siegemund: 6-0 7-5.

Nel ranking l’allieva di Renzo Furlan potrebbe salire in top 30, mantenendosi sempre la prima italiana in classifica: un bel riconoscimento in una stagione che le ha visto fare una crescita evidente. Il match contro Qinwen Zheng sarà estremamente difficile: la cinese ha già superato l’italiana quest’anno nella finale del torneo di Palermo.

La partita tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go, NOW. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO PAOLINI-ZHENG WTA ZHENGZHOU 2023

Sabato 14 ottobre

Centre Court

A partire dalle ore 10.30 italiane

G. Dabrowski/E. Routliffe [1] – H. Guo/X. Jiang [WC]

Non prima delle ore 12.30

Q. Zheng (CHN) – J. Paolini (ITA)

A seguire

B. Krejcikova [7] (CZE) – D. Kasatkina [8] (RUS)

PROGRAMMA PAOLINI-ZHENG WTA ZHENGZHOU 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go, NOW

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse