A che ora Monza-Udinese oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Continua incessante lo svolgimento del programma di gara della decima giornata della Serie A 2023-2024. Dopo le partite di venerdì e sabato, saranno quattro le sfide che si disputeranno nella domenica odierna. La seconda in ordine cronologico vedrà impegnate Monza e Udinese, le quali inizieranno le proprie fatiche a partire dalle 15.00.

Il Monza di Raffaele Palladino è reduce dalla sconfitta per 1-0 rimediata all’Olimpico contro la Roma, battuta d’arresto arrivata dopo una strenua difesa nel secondo tempo, giocato in inferiorità numerica, fino alla rete decisiva siglata da El Shaarawy al 90′. I brianzoli hanno voglia di riscattarsi immediatamente per tornare a marcare punti, possibilmente con un successo davanti ai propri tifosi.

Diverso il discorso per l’Udinese del neo allenatore Gabriele Cioffi, il quale ha sostituito Andrea Sottil sulla panchina friulana dopo il pareggio casalingo contro il Lecce. I bianconeri, sebbene abbiano perso solamente tre partite in questo campionato, occupano la 18ma posizione in classifica con 6 punti all’attivo, senza ancora aver vinto un match in Serie A nell’annata in corso.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match tra Monza e Udinese, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà il prossimo 29 ottobre alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato; per gli abbonati in contemporanea alla piattaforma satellitare e a Sky Sport, ci sarà la possibilità di assistere alla partita su Sky Zona DAZN, canale 214.

CALENDARIO MONZA-UDINESE OGGI

Domenica 29 ottobre

Ore 15.00 Monza-Udinese – Diretta tv su Zona DAZN (canale 214 di Sky), Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MONZA-UDINESE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN (canale 214 di Sky).

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-UDINESE

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Thauvin.

Foto: LaPresse