A che ora Milan-Juventus oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

È tutto pronto, anche quest’oggi, per una ricchissima giornata di Serie A. Il nono turno della massima competizione italiana non tarderà ad arrivare sui teleschermi dei tanti tifosi e appassionati. Nella giornata di ieri si sono giocate diverse partite ma adesso bisognerà concentrarsi sulle gare odierne. E allora andiamo concentrarci sulla sfida delle 20:45 quando, a San Siro, saranno coinvolti il Milan Stefano Pioli e la compagine di Massimiliano Allegri i rossoneri Adriano le porte del proprio stadio ai bianconeri.

Leao e compagni si trovano attualmente al primo posto a quota 21 punti, figli di sette vittorie e una sola pesante sconfitta nel derby contro l’Inter. Insomma il club milanese non vorrà arrestare la propria incessante corsa. Attenzione perché dall’altra parte del campo ci sarà una Juve agguerrita e soprattutto accanita.

La Vecchia Signora non si arrenderà facilmente e tenterà di sgambettare la squadra capolista. Insomma bisognerà ancora attendere qualche ora poi scopriremo chi sarà riuscito a prevalere sull’altro avversario. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Juventus, match valido per la 9a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO MILAN-JUVENTUS (22 OTTOBRE)

Domenica 22 ottobre

Ore 20.45 – Milan-Juventus – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILAN-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

MILAN (3-4-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: Theo Hernandez, Maignan

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri Squalificati: Fagioli, Pogba Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio

Foto: LaPresse