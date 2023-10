A che ora Milan-Juventus? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

La nona giornata di campionato di Serie A ci mette immediatamente di fronte ad un big match per tornare subito ad appassionarci dopo la pausa per le Nazionali. A San Siro il Milan capolista a 21 punti in classifica ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, che insegue poco dietro con 17 punti. Una partita che però vedrà qualche assenza di troppo.

In casa rossonera sono assenti per squalifica Mike Maignan, a causa dell’espulsione nel finale con il Genoa, e Theo Hernandez diventato il primo calciatore in A squalificato per cinque ammonizioni in campionato. Infortunatosi anche Sportiello nella giornata di ieri, Pioli dovrà dunque schierare Mirante tra i pali e Florenzi sulla fascia sinistra; assente anche Chukwueze per un infortunio in Nazionale.

Juventus che invece recupera quantomeno Dusan Vlahovic, che dovrebbe essere al centro dell’attacco di Allegri. Poche chance invece di rivedere Federico Chiesa dal primo minuto in campo a causa di un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori anche in Nazionale, possibile l’impiego per Kean. I problemi sono più che altro nel pacchetto difensivo, con Danilo che si aggiunge alla lista degli indisponibili: pronto l’impiego di Rugani con Bremer e Gatti.

Il match tra Milan e Juventus si giocherà domenica 22 ottobre alle 20.45; il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, che ha i diritti di tutta la massima serie. Se si è in possesso degli abbonamenti a DAZN e Sky Sport in contemporanea, la partita potrà essere vista anche sul canale tematico Sky Zona DAZN, (214 Sky).

MILAN-JUVENTUS, IL PROGRAMMA

22 ottobre

20.45 Milan-Juventus – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

MILAN-JUVENTUS, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse