A che ora Lazio-Atalanta oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Dopo le fatiche europee, Lazio e Atalanta si dovranno affrontare quest’oggi dalle 15.00 per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024. Un incrocio fondamentale sul cammino delle due squadre, le quali vorranno ottenere una vittoria in un vero e proprio scontro diretto per la lotta al quarto posto della classifica.

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo il successo arrivato allo scadere con il Celtic in Champions League, ha bisogno di rimettersi in carreggiata per la corsa all’Europa. Provedel difenderà come di consueto la porta biancoceleste, Marusic, Patric, Romagnoli e Hysaj comporranno la linea difensiva, Guendouzi, Rovella e Luis Alberto agiranno a centrocampo in supporto del tridente d’attacco formato da Pedro, Zaccagni e Castellanos, visto l’affaticamento muscolare accusato da Immobile.

Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è reduce da una bella vittoria in Europa League in casa dello Sporting Lisbona. Gli orobici schiereranno Musso in porta, Toloi, Scalvini e Kolasinac saranno i tre centrali di difesa, in mezzo al campo vedremo De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Ruggeri che daranno sostegno sulle fasce, mentre l’unica punta Lookman sarà supportata da De Ketelaere e Koopmeiners.

Di seguito il calendario e il programma di Lazio-Atalanta, valida per l’8ª giornata di Serie A, che si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 15.00, sarà arbitrata da Daniele Orsato della sezione di Schio. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN.

CALENDARIO LAZIO-ATALANTA OGGI

Domenica 8 ottobre

Ore 15.00 Lazio-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LAZIO-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta Streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Foto: LaPresse