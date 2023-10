A che ora Italia-Malta? Calendario, programma, orario, tv, streaming

L’Italia è pronta a tornare in campo. Sabato 14 ottobre gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno Malta nella settima giornata valida per le qualificazioni ai prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024.

Allo stadio San Nicola di Bari arriva il fanalino di coda del girone C; la squadra di Michele Marcolini non ha collezionato un punto fino ad ora in classifica. L’Italia, nonostante qualche assenza di troppo in avanti, è chiamata al successo per poter mettere distanza su almeno una tra Ucraina e Macedonia del Nord, che si affronteranno nel primo pomeriggio di sabato.

Il match tra Italia e Malta, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta streaming su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Malta – diretta su Rai1

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse