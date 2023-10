A che ora Inter-Roma oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La domenica della decima giornata della Serie A 2023-2024 sarà una di quelle che non passeranno certo inosservate. Oggi, infatti, vivremo diversi match di estrema importanza per l’intera stagione, tra questi non può non essere citata la sfida tra Inter-Roma che si giocherà alle ore 18.00.

Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, quindi, si scontreranno la capolista allenata da mister Simone Inzaghi ed i giallorossi di Josè Mourinho per 90 minuti di grande importanza. Lautaro Martinez e compagni, infatti, sono al comando della classifica con 22 punti, mentre la Roma dopo tre vittorie di fila si è portata al settimo posto con 14 punti.

Come si può facilmente intuire, quindi, la posta in palio sarà elevatissima. I nerazzurri padroni di casa proveranno a confermarsi in vetta alla graduatoria, mentre dall’altra parte arriverà l’attesissimo ex Romelu Lukaku che, secondo quando riportato, sarà accolto da 50.000 fischietti dei tifosi interisti.

Il match tra Inter e Roma della 10a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 29 ottobre

Ore 18.00 Inter-Roma – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

PROGRAMMA INTER-ROMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: S. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All: Mourinho.

Foto: LaPresse