A che ora inizia la Finale dei Mondiali di rugby e dove vederla in tv: programma Nuova Zelanda-Sudafrica

Si disputa sabato 28 ottobre, alle ore 21.00, la finale della Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia: Sudafrica e Nuova Zelanda saranno protagoniste del match dell’ultimo atto della Rugby World Cup.

Il Sudafrica arriva all’appuntamento dopo aver eliminato in rimonta l’Inghilterra in semifinale, con un 16-15 mozzafiato, deciso dalla meta di Snyman al 69’ e dal calcio del sorpasso di Pollard a due minuti dalla fine. Per la Nuova Zelanda, invece, semifinale ben più agevole contro l’Argentina, battuta con un rotondo 44-6. Quella di sabato sarà la seconda finale tra le due formazioni, che si affrontarono nel 1995, mentre in palio ci sarà il quarto titolo per entrambe le squadre, attualmente a quota 3 successi iridati.

La diretta tv del match tra Sudafrica e Nuova Zelanda sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro delle semifinali del torneo iridato di rugby.

CALENDARIO FINALE MONDIALI RUGBY

Sabato 28 ottobre



21.00 Sudafrica-Nuova Zelanda – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e Now

PROGRAMMA SUDAFRICA-NUOVA ZELANDA MONDIALI RUGBY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse