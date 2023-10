A che ora Genoa-Salernitana oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Genoa-Salernitana: la prima partita di un intenso turno di questa imprevedibile Serie A 2023-2024, il decimo per l’esattezza.

A Marassi, il “Grifone” di Alberto Gilardino ospita la Salernitana di Pippo Inzaghi, in un match nel quale i punti in palio saranno pesantissimi in ottica salvezza.

L’intensità del Genoa o la ritrovata vena offensiva della Salernitana? Una domanda a cui solo il campo potrà rispondere in questo duello fra due allenatori ex compagni di squadra nel club e nelle nazionale italiana, vincitori insieme di una Champions League (Milan 2007) e un Mondiale (Italia 2006).

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Genoa-Salernitana, match valido per la 10ma giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO GENOA-SALERNITANA (27 OTTOBRE)

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.45 – Genoa-Salernitana – Diretta tv su ZONA DAZN e in streaming su DAZN

PROGRAMMA GENOA-SALERNITANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SALERNITANA

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Jovane; Dia. All. Inzaghi F.

Foto: LaPresse