A che ora Genoa-Milan oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

L’ottava giornata di campionato entra nel vivo quest’oggi dopo i due anticipi del venerdì. La portata serale di questo sabato sera alle 20.45 sarà un interessantissimo Genoa-Milan, con i rossoneri chiamati a raccogliere ulteriori energie dopo l’impegno in Champions League ed i grifoni che, in questo campionato, si sono dimostrati indigesti alle grandi.

Non è un caso che la squadra di Alberto Gilardino ha collezionato sette dei suoi otto punti proprio in match proibitivi, con le due vittorie su Lazio e Roma ed il pareggio contro il Napoli. Possibile l’assenza di Mateo Retegui, non allenatosi nei giorni precedenti per un fastidio ad un ginocchio, potrebbe essere varato il tridente leggero con Messias al fianco di Gudmundsson.

Tra i rossoneri possibie rinfrescata all’out di destra; se in difesa Calabria può lasciare spazio a Florenzi, anche Pulisic potrebbe accomodarsi in panchina per dare un’occasione a Chukwueze. Ballottaggio tra Okafor e Giroud per il ruolo centravanti, Adli torna invece a ricoprire il ruolo di regista basso.

Il match tra Genoa e Milan della 8a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmesso su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 7 ottobre

Ore 20.45 Genoa-Milan – diretta su DAZN e Sky

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

GENOA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli

Foto: LaPresse