A che ora Cremonese-Cittadella oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma in chiaro, streaming, arbitro, formazioni

Cremonese-Cittadella oggi: la Coppa Italia 2023-2024 è pronta a tornare in scena con un match del secondo turno.

In campo due squadre di Serie B, con i lombardi che però, da formazione di Serie A seppero arrampicarsi addirittura fino alle semifinali, e i veneti che, invece, cercheranno di fare più strada possibile nel tabellone.

Partita quindi che si preannuncia equilibrata: chi la spunterà andrà al terzo turno, quello degli ottavi di finale, contro la Roma.

Il match tra Cremonese e Cittadella, il cui via è programmato per le 15.00 di Martedì 31 ottobre allo stadio Zini di Cremona, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO CREMONESE-CITTADELLA COPPA ITALIA 2023-2024

Martedì 31 ottobre

Ore 15.00 Cremonese-Cittadella – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA CREMONESE-CITTADELLA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Italia 1.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

CREMONESE-CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Foto: Lapresse