A che ora Atalanta-Juventus oggi in tv, Serie A calcio: programma 1Â° ottobre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

La settima giornata della Serie A 2023-2024 ci proporrà diversi match quanto mai importanti. Tra questi non possiamo non citare Atalanta-Juventus che si giocherà oggi alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo e metterà di fronte due squadre a caccia di punti per proseguire la rincorsa alle posizioni di testa della classifica.

Cosa dovremo attenderci dalla sfida di Bergamo? I padroni di casa nerazzurri proveranno a dare continuità alla preziosa vittoria di Verona per 1-0 con la rete del solito Koopmeiners, mentre dall’altra parte la Juventus proverà a centrare tre punti di grande importanza per confermare il successo ottenuto per 1-0 contro il Lecce.

Un anno fa la Juventus sbancò il campo degli orobici con il punteggio di 2-0, involandosi verso la terza posizione finale. La squadra di mister Gian Piero Gasperini, invece, proverà a tornare al successo interno contro i bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri, spesso ondivaghi nei loro risultati.

La sfida tra Atalanta e Juventus valevole per la settima giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

