WTA San Diego 2023, Barbora Krejcikova e Sofia Kenin in semifinale. Eliminate Garcia e Sakkari

Calato il sipario sui match validi per i quarti di finale del torneo WTA di San Diego. Sul cemento statunitense le padrone di casa hanno fatto valere le loro grandi motivazioni e si sono messe in particolare evidenza nelle partite in programma.

Sofia Kenin (n.93 del ranking), sciorinando un tennis degno del suo splendore passato da tennista di vertice, ha preso letteralmente a pallate la russa Anastasia Potapova (n.27 del ranking). Un 6-2 6-3 che la dice lunga sull’andamento della partita.

Una grande prova per Kenin che incontrerà un’altra connazionale. Elena Navarro (n.61 del mondo), infatti, ha sconfitto la n.9 WTA, Maria Sakkari, con il punteggio di 6-4 0-6 7-6 (4). Prosegue il periodo negativo della greca, non in grado di ritrovare il proprio miglior tennis, mentre Navarro è stata abile a sfruttare la propria chance.

Ha risposto presente anche Danielle Collins (n.43 WTA) che con la solita carica agonistica ha piegato la testa di serie n.2, Carolina Garcia, con il punteggio di 6-2 6-3. Troppo fallosa la francese e irriconoscibile nella gestione dello scambio. Per Collins non si è rivelato un problema portare a casa il match.

La statunitense se la vedrà con la ceca Barbora Krejcikova (n.13 del mondo), che ha battuto piuttosto nettamente la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.20 del ranking) con lo score di 6-4 6-3. Una buona prova per colei che aveva conquistato il titolo del Roland Garros due anni fa.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it