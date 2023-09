WTA Guangzhou 2023: il tabellone. Lucia Bronzetti ci prova in Cina

Dopo un’assenza che perdurava dal 2019, e generata prima dal Covid-19 e poi dalle conseguenze del caso Peng Shuai, il WTA 250 di Guangzhou viene riposizionato come parte dello swing asiatico di un circuito femminile che non è più riuscito a resistere, almeno nelle sue voci di testa, al richiamo dell’Estremo Oriente.

Tra le altre, al via c’è Lucia Bronzetti, che si ritrova in uno spot a doppio taglio, vista la presenza di sole qualificate prima dei quarti di finale. Per l’italiana anche il ruolo di testa di serie numero 4, che le conferisce uno status per poter racimolare punti.

A guidare il seeding c’è la polacca Magda Linette, che finisce in uno dei due spot privi di cinesi (non sono tante, comunque, le padrone di casa: cinque, di cui tre con wild card). Per la polacca percorso complicato soprattutto dalla presenza dell’australiana Daria Saville al secondo turno.

In basso nel tabellone c’è Lin Zhu: la cinese è stata protagonista della finale a Osaka, e pur perdendola ha compreso di essere in un buon momento di forma. Aiutato, in questo caso, dalla concorrenza solo in apparenza relativa verso le semifinali.

WTA GUANGZHOU 2023: TABELLONE

Linette (POL) [1]-Burrage (GBR)

Saville (AUS)-Friedsam (GER)

Marino (CAN)-Qualificata

Baindl (UKR)-Masarova (ESP) [5]

Maria (GER) [3]-Qualificata

Qualificata-Bai (CHN) [WC]

You (CHN) [WC]-Putintseva (KAZ)

Tauson (DEN)-L. Fruhvirtova (CZE) [6]

Minnen (BEL) [7]-Parry (FRA)

Qualificata-Niemeier (GER)

Qualificata-Qualificata

Qualificata-Bronzetti (ITA) [4]

Liu (USA) [8]-Shnaider

Podoroska (ARG)-Xiyu Wang (CHN)

Yuan (CHN) [WC]-Korpatsch (GER)

Kalinskaya-Zhu (CHN) [2]

Foto: LaPresse